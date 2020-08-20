Сухум, , 14:03 — REGNUM Большинство объектов отдыха в Абхазии, зарегистрированных в минюсте республики, не стоят на учете в налоговой службе. Об этом, как передает ИА «Абхазия-Информ», 19 августа рассказал на совещании премьер-министр республики Александр Анкваб.

Глава абхазского правительства указал на то, что в разных ведомствах разные данные о количестве мест отдыха.

«В министерстве (юстиции, прим. — ИА REGNUM) зарегистрировано 14 тысяч юридических лиц, но на налоговом учете стоят не более пяти тысяч, — сказал Анкваб. — Многие объекты отдыха работают только в сезон, а зимой стоят закрытые и не считают нужным платить налоги».

Премьер-министр Абхазии отметил, что необходимо произвести учет в данной сфере.

Напомним, границу с Россией в Абхазии открыли с 1 августа. В первые дни через пропускной пункт проходило по несколько десятков тысяч человек.

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