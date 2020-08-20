Минск, , 13:43 — REGNUM Все рабочие Белорусской АЭС находятся на своих местах, бастующих нет. Об этом сообщили в пресс-службе БелАЭС.

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"БелАЭС работает в штатном режиме. Все на своих местах, работают, как обычно», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии на крупных машиностроительных предприятиях, в частности на Минском автомобильном заводе (МАЗ) и Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), состоялись акции протеста против результатов выборов президента.

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