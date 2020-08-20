Владимир, , 13:38 — REGNUM Во Владимирской области образовательным организациям выделили более 63 млн рублей на профилактику коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Субсидии были выделены образовательным организациям в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования». 63 миллионов рублей потратят на рециркуляторы воздуха, дозаторы для кожных антисептиков, бесконтактные термометры, перчатки и одноразовые маски.

Муниципалитеты получат на профилактику коронавируса от 443 тысяч до 16,47 миллиона рублей — в зависимости от числа детей, обучающихся в детсадах и школах муниципалитета.