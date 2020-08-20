Абу-Даби, , 13:23 — REGNUM Первый блок АЭС «Барака» в ОАЭ, построенный южнокорейским консорциумом, подключен к электросети. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей KEPCO и Корпорации по атомной энергии Объединённых Арабских Эмиратов (ENEC).

Известно, что первоначально местные власти планировали провести торжественное мероприятие по случаю ввода в эксплуатацию, однако из-за распространения коронавируса от данной идеи пришлось отказаться.

Напомним, что южнокорейский консорциум намерен ввести в эксплуатацию еще три атомных реактора. После запуска всех четырех блоков АЭС будет производить 25% всей электроэнергии, потребляемой в ОАЭ.