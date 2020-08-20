Минск, , 13:22 — REGNUM Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС завершена, продолжаются операции физического пуска. Об этом, как передает агентство БелТА, сообщил 20 августа глава управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора республики Виген Марухян.

БелАЭС (сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч

«На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день», — заявил Марухян.

Также он рассказал, что вторая фаза физического пуска планируется по мере того, как Белорусская АЭС, являющаяся эксплуатирующей организацией, пришлет Госатомнадзору уведомление о готовности к ее началу — к гидравлическим испытаниям.

Кроме этого, глава Госатомнадзора пояснил, что первой фазой является загрузка ядерного топлива, второй — холодные испытания, когда при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания и третьей — горячие испытания, когда температура буде поднята больше чем на 130 градусов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 августа стало известно, что в первый энергоблок Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива.