Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:15 — REGNUM В Ярославской области «Группа компаний «ЕКС» подготовит проектную документацию для модернизации коммунальной инфраструктуры Переславля-Залесского. Информация о заключённом контракте размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сумма контракта составляет 47 миллионов 393 тысячи рублей. «ЕКС» была единственной фирмой, которая заявилась на электронный аукцион.

Котельная в Переславле

Переславль-Залесский вошел в число пяти пилотных городов, которые первыми начнут модернизацию ЖКХ по федеральной программе «60+». Программа предполагает модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в малых городах со степенью износа ЖКХ свыше 60 процентов. В Переславле-Залесском коммунальные сети изношены более, чем на 80 процентов, в городе постоянно происходят аварии в отключением тепла и горячего водоснабжения. В последние годы нередки и аварии на сетях холодного водоснабжения и канализации.

В течение трех лет из федерального бюджета Переславлю будет выделено 900 миллионов рублей. Судя по конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, работы по проектированию разбиты на 5 этапов. Документы по первому этапу должны быть готовы уже к 30 августа 2020 года. Контракт между администрацией Переславля-Залесского и группой компаний «ЕКС» заключен 10 августа, так что на первый этап работ у подрядчика всего 20 дней. На первом этапе работ предполагается ремонт двух тепловых пунктов, а также трех участков магистральных трубопроводов.

Напомним, «Группа компаний «ЕКС» уже выполняла работы в Переславле-Залесском. В 2019 году «ЕКС» стала единственным участником конкурса на благоустройство Народной площади более чем на 70 миллионов рублей. Также фирма занимается строительством и ремонтом дорог, мостов, объектов социальной инфраструктуры.

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