Москва, , 13:12 — REGNUM АвтоВАЗ объявил о старте конкурса на название для нового автомобиля Lada. Об этом 20 августа сообщается в группе Lada в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс под названием «Новая Lada: придумай название» будет проходить с 19 по 31 августа 2020 года.

При этом, согласно требованиям компании, название должно: ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться с названием бренда, иметь 2−3 слога и оканчиваться на букву «а», иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице и иметь благозвучное звучание.

Победители получат набор, состоящий из кружки и портативного аккумулятора Lada. Всего компания наградит четырех победителей по числу соцсетей, в которых будет проводиться конкурс.

Ранее стало известно, что в России начался выпуск новой специальной версии Lada Xray Cross Black.

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