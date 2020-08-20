Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Дилерам компании Ram (принадлежит автоконцерну Fiat Chrysler Automobiles) удалось реализовать за три часа первую партию (702 экземпляра) экстремального пикапа Ram 1500 TRX в исполнении Launch Edition. Об этом сообщает издание Carscoops.

Версия Launch Edition выделяется эксклюзивным цветом кузова Anvil Grey, тематическими рисунками на бортах и 18-дюймовыми колесными дисками, которые «обуты» в 35-дюймовые шины. Кроме того, машина имеет декоративные детали из углепластика.

В салоне спецверсии размещена премиальная аудиосистема Harman Kardon с 19 динамиками, удобные кресла с опцией вентиляции и обогрева и беспроводная зарядка для смартфонов.

Стоимость спецверсии Launch Edition составляет 92 010 долларов (более 6,7 млн рублей).

Ранее генеральный директор FCA Майк Мэнли заявил, что Ram планирует представить электрифицированные модели марки, если увидит заинтересованность клиентов в таких автомобилях.

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