Тюмень, , 12:50 — REGNUM В Тюмени с июля 2019 года по июль 2020 года средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах выросла на 10,63%, в студиях — на 18,6%. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставила пресс-служба федеральной компании «Этажи».

При этом средняя цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах выросла за этот период на 8,4%, в трехкомнатных на 7,9%, а в многокомнатных снизилась на 12%.

Бюджетные варианты квартир остаются самыми востребованными на рынке недвижимости. Спрос на них резко вырос ещё в марте, даже на фоне нестабильной ситуации с ценами на нефть и курсом рубля, отмечают аналитики «Этажей».

"Недвижимость во все кризисы была и остаётся наиболее твёрдой валютой, и в таких ситуациях доля инвестиций в квадратные метры возрастает. В этот раз интерес к недвижимости подогрело появление ипотеки на новостройки с субсидированной процентной ставкой, которая сделала её более доступной для массового потребителя, а ежемесячные выплаты по кредиту буквально уравняла с размером арендной ставки на жильё. При этом снижение ключевой ставки Центробанком, а также внесение изменений в законодательство, согласно которым доходы от банковских вкладов теперь будут облагаться НДФЛ, подтолкнуло людей более активно вкладывать сбережения в недвижимость», — отмечает ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Отмечается, если оценивать средний прирост стоимости квадратного метра на рынке тюменской недвижимости, то с января по июль он составляет всего около 3%, однако в некоторых особо востребованных локациях рост превышает 10−15%.