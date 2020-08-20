Москва, , 12:48 — REGNUM Соглашение об организации трудовой деятельности мигрантов планируют подписать представители правительства Узбекистана и России, сообщили 20 августа в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Этот вопрос обсуждался 19 августа на встрече узбекистанского министра Сардора Умурзакова и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

Стороны обсудили создание условий для узбекистанских трудовых мигрантов, работающих в России, в том числе прозрачные механизмы организации трудовой деятельности. Собеседники обсудили возможность ускоренного подписания межправительственного соглашения в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа между министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерством промышленности и торговли России подписан меморандум о сотрудничестве.

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