Тбилиси, , 12:45 — REGNUM В Грузии зарегистрировано 600 868 заявлений на получение пособий на детей. Об этом, как передает пресс-служба правительства, 20 августа заявил на совещании премьер-министр страны Георгий Гахария.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Он отметил, что обращения поступили от 366 тыс. семей и отметил, что всем, кто испытывает трудности в подачи заявлений через интернет, в государственных учреждениях помогут это сделать бесплатно.

«В стране появились люди, которые пытаются получить финансовые и иногда политические выгоды, помогая родителям получить от государства помощь, — сказал Гахария. — Любой государственный орган, агентство социальных услуг, Liberty Bank, любое учреждение местного самоуправления, без каких-либо финансовых льгот, поможет им как можно быстрее».

Премьер-министр подчеркнул, что для тех, кто берет деньги за помощь в получение соцвыплат, могут последовать «юридические проблемы».

Напомним, в Грузии семьям пообещали выплатить по 200 лари (около $65) на каждого ребенка в возрасте до 17 лет. Выплаты решено произвести для снижения последствий экономического кризиса, вызванного пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии нужно увеличить субсидии на лечение онкозаболеваний – Гахария