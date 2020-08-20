Чита, , 12:35 — REGNUM В Забайкальском крае на сегодняшний день завершена приемка 83% школ, готовых к приему учеников. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера регионального правительства Татьяны Цымпиловой.

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По её словам, с 1 сентября будет не совсем обычный формат работы с учениками: нужно учесть рекомендации Роспотребнадзора, проработать штатные и внештатные ситуации по приему детей.

«Будет организована термометрия и дезинфекция рук, составлены графики обеззараживания воздуха и поверхностей в кабинетах, за каждым классом будет закреплен свой кабинет. Также необходимо не допускать скопления детей, изолировать тех учащихся, у которых плохое самочувствие. Министерство образования уже отрабатывает несколько вариантов работы, проводит апробацию», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки объектов образования к новому учебному году за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов было выделено порядка 625 миллионов рублей.