Казань, , 13:15 — REGNUM Первый в России торговый центр, продвигающий мусульманские ценности, появится в столице Татарии. Объем инвестиций в проект составит порядка 270 млн рублей. Об этом рассказала руководитель агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Проект строительства был одобрен на заседании инвестиционного совета. На новой торговой площадке создадут более 100 рабочих мест. В халяльном центре станут использовать сырье местных товаропроизводителей и фермеров, сбывать продукцию планируют по всему Поволжью.

Торговое предприятие возведут на пересечении улиц Халева и Оренбургского тракта. Центр объединит бренды как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Здесь в дневное время за счет оснащения современными мультимедийными системами проведут различные мероприятия, вечером отдохнуть смогут семьи с детьми. Кроме этого, молл будет оснащен молельными комнатами и комнатами для ритуального омовения. В центре предусмотрят спортивные залы для мужчин и женщин с отдельными входами.

ИА REGNUM напоминает, вице-президент Индонезии Маруф Амин подталкивает провинцию Бангка-Белитунг к превращению в халяль-провинцию, что стало первым шагом правительства в превращении Индонезии в производителя халяльной продукции в мире.

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