Москва, , 12:19 — REGNUM В России работа на «удаленке» практиковалась и до пандемии коронавируса, многие граждане работали дистанционно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Однако массово компании перешли на «удаленку» во время карантина. Главное было сохранить бизнес. Ведь если нет выручки, нет ни зарплаты сотрудникам, ни дивидендов акционерам. Плюс компании неожиданно поняли, что можно хорошо сэкономить на аренде офисов.

На самом деле у нас на глазах формируется новый технологический уклад или цифровая экономика. Нас не удивляет заказ такси через приложение в смартфоне или через другое приложение торговля на Московской бирже.

Сами люди сейчас намного меньше говорят по телефону, предпочитая общение в мессенджерах. И работа на «удаленке» прочно входит в нашу жизнь.

Особенно это касается финансового бизнеса и компаний, которые работают в сфере высоких технологий. В сутках только 24 часа, очень сложно всё успеть. Работа из дома позволяет сэкономить время на дорогу и другие дела», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из высокооплачиваемых вакансий в России на «удалёнке» в августе 2020 года — «главный по сториз» в компании, которая производит смартфоны.

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