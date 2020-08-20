Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Автопроизводители улучшили свои показатели по итогам июля: продажи в России выросли на 6,8% по сравнению с июлем 2019 года, а машины петербургской сборки стали продаваться на 8% лучше.

Такую торопливость граждан России в покупке личного транспорта связывают с их страхом перед второй волной коронавируса и дальнейшим ослаблением рубля.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России за июль продали почти 142 тыс. автомобилей — значительный рост зафиксирован впервые за 2020 год.

По оценке председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, рост обусловлен отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности производителей, а также ослаблением рубля и обновленными в июне мерами государственной поддержки.

«Рост продаж по некоторым брендам мог быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной», — цитирует Штэрцеля «Деловой Петербург».

Аналитики агентства «Auto-Dealer СПб» также подсчитали, что в июле в Петербурге продали 28,7 тыс. машин, что более чем на 2 тыс. штук больше показателя июля 2019-го.

Семь из восьми моделей, собираемых в Петербурге, все еще входят в топ-25 самых продаваемых моделей в России по итогам месяца, три из них попали в десятку самых популярных: Hyundai Creta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

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