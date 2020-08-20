Новосибирск, , 12:15 — REGNUM Администрация города Новосибирска объявила конкурс на поставку 12 эскалаторов для новой станции метро «Спортивная». Электронный аукцион по определению поставщика пройдёт 10 сентября. Цена контракта — 761 млн рублей. Приступить к установке оборудования планируется в 2021 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Строительство станции метро «Спортивная» идёт в установленном графике. До конца года должны быть возведены стены, выполнены основные строительные работы. В следующем году приступим к оснащению», — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Заявки принимаются до 4 сентября.