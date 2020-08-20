Москва, , 12:14 — REGNUM В арбитраж Москвы от коммерческой компании из Санкт-Петербурга поступил многомиллионный иск к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск подало ООО «Лига АТИ» 17 августа 2020 года. Сумма претензий составляет 36 609 336 рублей. Компания-истец работает с мая 2016 года в сфере научных исследований и разработок. Владельцы — директор Денис Михайлин, Валентина, Андрей Орловы.