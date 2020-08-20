Пенза, , 12:03 — REGNUM Мероприятиями регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году охвачены все городские округа и муниципальные районы Пензенской области. Общий объем средств, выделенных из федерального, областного и местных бюджетов на реализацию программы составляет 393,9 млн рублей. Об этом шла речь на семинаре 20 августа в Башмаковском районе.

Всего данный проект реализуют в 36 муниципальных образованиях, на территории которых благоустраивают 72 объекта, из них 43 общественных пространства и 29 дворовых территорий. Четыре объекта из 72-х благоустраиваются за счет сэкономленных средств по результатам закупок товаров и услуг.

ИА REGNUM ранее сообщало, с привлечением средств из федерального, регионального, городского бюджетов в 2020 году в Пензе реализовывают пять нацпроектов — «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Культура». Общий объем средств на условиях софинансирования составляет 14,09 млрд рублей, из которых федеральные — 3,1 млрд рублей, региональные — 6,46 млрд рублей, бюджет Пензы — 4,53 млрд рублей.

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