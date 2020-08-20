Сеул, , 12:05 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса? во втором квартале 2020 года в Южной Корее зафиксировали увеличение доходов и расходов домохозяйств страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Согласно опубликованным данным, среднемесячный доход одного домохозяйства в стране вырос на 4,8%, до 5,27 млн вон (~$4450).

Эксперты отмечают, что рост обусловлен социальными выплатами, включая единовременную финансовую помощь, выделенные правительством, чтобы помочь населению справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Объём такого дополнительного дохода во втором квартале года составил 985 тыс вон (~$8300), что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С другой стороны, доход от трудовой и предпринимательской деятельности, напротив, сократился на 5,3%, до 610 тыс. вон (~$5150) и 4,6%, до 942 тыс. вон (~$7930) соответственно.

Отмечается, что расходы домохозяйств, состоящих из двух человек, выросли на 1,4%, до 3,88 млн вон (~$3 270). В частности, потребительские расходы увеличились на 2,7%, другие расходы — на 2,3%.