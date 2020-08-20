Ярославль, , 11:53 — REGNUM Опубликованы сведения о доходах чиновников мэрии Ярославля за 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Самые большие изменения произошли в декларациях чиновников, которые перешли на муниципальную службу из частных структур. Это позволяет сравнить их доходы до и во время муниципальной службы.

Мэрия Ярославля City-yaroslavl.ru

Так директор департамента территориальной безопасности мэрии Алексей Харьков в 2019 году заработал 1 млн 81 тысячу рублей. В то время как в 2018 году его доход составлял 32 млн 625 тыс рублей. В мэрию города Харьков пришёл в ноябре 2018 года. Выходит, что при переходе на муниципальную службу его доходы сократились в 30 раз.

Аналогичная ситуация у бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Доход Александра Асриянца в 2019 году составил 1 млн 380 тыс рублей. В то время как год назад (то есть до перехода в мэрию) он сумел заработать 19 млн 152 тысячи. В безденежный год муниципальной службы Александра Асриянца смогла поддержать жена, заработавшая 11,7 млн рублей. В отличие от мужа, ее доходы в 2019 году выросли более чем втрое (с 4,5 млн в 2018-м) Впрочем, Асриянц из мэрии уже уволился.

У остальных высших чиновников мэрии доходы традиционны. Так первый заместитель мэра Алла Кибец заработала 1 млн 192 тысячи рублей. Другие заместители получили больше: Елена Новик — 1 млн 686 тыс, Андрей Данц — 1 млн 525 тыс, Вячеслав Гаврилов — 1 млн 763 тыс, Илья Мотовилов — 1 млн 258 тыс. В этом случае уровень доходов зависит от стажа муниципальной службы. Чиновники-ярославцы (Новик, Данц, Гаврилов) имеют более солидный опыт работы, чем приезжие (Кибец, Мотовилов).

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