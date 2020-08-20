Новосибирск, , 11:45 — REGNUM В Новосибирской области на меры социальной поддержки семей с детьми по инициативе президента РФ Владимира Путина перечислено порядка 15,6 млрд рублей. Средства были направлены на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно, выплаты безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребёнка, выплаты на детей в возрасте до трёх лет, выплаты на детей в возрасте до 16 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Более 3,8 млрд рублей перечислено семьям, воспитывающим детей в возрасте от трёх до семи лет. Размер выплаты — 6018,5 рублей. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей, — уточнили в министерстве труда и социального развития области. — Ещё одна мера поддержки — выплата в размере 3 тысяч рублей безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма перечислений составила 225,3 млн рублей. Количество получателей — более 36 тысяч семей, где проживает порядка 58 тысяч детей».В отделении Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области рассказали, что на дополнительные выплаты по 5 тысяч рублей на детей до трёх лет, единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет по 10 тысяч рублей новосибирским семьям перечислено более 11,6 млрд рублей.