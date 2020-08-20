Иркутск, , 11:44 — REGNUM Эффективно противостоять борьбе с лесными пожарами лесничествам Иркутской области поможет 21новый автомобиль, поступивший в рамках реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства». Как сообщает официальный сайт региона, технику сегодня, 20 августа, передал лесникам исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В лесничества Приангарья поступил 21 автомобиль лесопатрульной техники Правительство Иркутской области

«Сохранение иркутских лесов — один из приоритетов работы областного правительства. В этом году нам удалось сократить площадь лесных пожаров в 10 раз по сравнению с предыдущим. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся!

Техническая оснащенность частей, задействованных на тушении лесных пожаров и патрулировании лесов, должна быть максимальной», — отметил глава области Игорь Кобзев. По его словам, это не последняя техника, которая поступит в лесничества.

Сегодня автомобили получили Ангарское, Балаганское, Братское, Заларинское, Илимское, Иркутское, Киренское, Куйтунское, Нижнеилимское, Нижнеудинское, Нукутское, Ольхонское, Осинское, Падунское, Тайшетское, Усольское, Чунское и Шелеховское территориальные управления министерства лесного комплекса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в 2020 году на приобретение лесопатрульной техники из федерального бюджета Иркутской области выделено 48,3 млн рублей. Таким образом, регион приобретет 63 автомобиля. Помимо внедорожников «Лада» в Приангарье поступят УАЗы.

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