Сеул, , 11:46 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортеров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, речь идет об автомобилях Peugeot, Citroen, Ford, BMW и мотоциклах Husqvarna, Tiger. Всего будет отозвано 19 217 транспортных средств.

Известно, что производители устранят проблемы на месте со шлангами для системы охлаждения в 10 моделях автомобилей Peugeot, включая 3008, и восьми моделях автомобилей Citroen, включая C3 Aircross, с подушками безопасности в двух моделях автомобилей Ford, с тормозами в автомобилях Jeep Wrangler, с генератором в двух моделях автомобилей BMW, включая G 310R, с утечкой топлива в мотоциклах Husqvarna и тормозами в мотоциклах Tiger, после чего вернут транспортные средства владельцам.

В случае самостоятельного ремонта компания обязуется возместить затраченные средства на ремонт.