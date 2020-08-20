Москва, , 11:33 — REGNUM Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) восемь лет назад принесло России ряд положительных эффектов. Об этом 20 августа заявил заведующий кафедрой торговой политики Института торговой политики НИУ ВШЭ, профессор Максим Медведков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Первое — это стабильность системы регулирована. Чтобы присоединиться к ВТО, мы поменяли порядка тысячи законов и нормативных актов. Наше регулирование стабильно, потому что мы это сделали компактно, за несколько лет, и бизнес живет в предсказуемых условиях», — заявил Медведков.

Второй положительный эффект от вступления в ВТО — транспарентность. Теперь Россия, с точки зрения своей транспарентности, правовой системы, выигрывает по сравнению со многим другими странам. Это важно для бизнеса в плане конкурентной борьбы.

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