Москва, , 11:17 — REGNUM С 21 августа в России стартуют продажи туров с кешбэком до 15 тыс. рублей. Акция продлится до 28 августа, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Купить тур по Россси с кешбэком сможет каждый турист — владелец карты «МИР». Отмечается, что кешбэк: не возвращается, если тур куплен через турагента, а не напрямую у туроператора.

В акции принимают участие 17 федеральных туроператоров — членов АТОР. Это «Библио-Глобус», «Алеан», «Интурист», «Мастерская Путешествий», «Русский Экспресс», «РЖД тур» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, знают о программе по возвращению средств за покупку туров по России 56% граждан.

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