Киев, , 11:12 — REGNUM Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» решила ускорить рост добычи углеводородов на концессионном участке Alam El Shawish East Western Desert в Египте, сообщила 20 августа пресс-служба «Нафтогаза».

Согласно источнику, накануне в Каире состоялось ежегодного собрание акционеров Petrosannan Company — совместной компании-оператора НАК «Нафтогаз Украины» и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC).

«Правление и наблюдательный совет поставили перед нами четкую задачу — развитие активов в Египте, и мы должны эту задачу качественно выполнить. Это направление и, особенно, улучшение финансово-экономических показателей проекта — наши приоритеты», — сказал по итогам встречи первый заместитель главы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома.

Отмечается, что для организации «слаженного сотрудничества всех заинтересованных сторон» по действующим и будущим проектам «Нафтогаза» в Египте Перелома встретился с министром нефти и минеральных ресурсов республики Тариком Эль Муллой.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 г. глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев неоднократно заявлял, что компания изучает возможность продажи активов в Египте, поскольку они не приносят «особой прибыли».