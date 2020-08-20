Нур-Султан, , 11:12 — REGNUM Объем онлайн-торговли в Казахстане по итогам первой половины 2020 года составил 432 млрд тенге ($1 млрд). Об этом 20 августа заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на встрече с населением.

По его словам, по итогам 2020 года этот показатель составит 900 млрд тенге ($2,15 млрд), что на 28,5% больше, чем в 2019 году. Министр считает, что в 2022 году объем онлайн-торговли может достичь 2 трлн тенге ($4,8 млрд).

Султанов добавил, что в 2025 году на долю онлайн-покупок будет приходиться 15% розничного рынка. «Это мировой тренд, усилившийся в период пандемии», — сказал министр.

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