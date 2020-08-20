Москва, 20 августа 2020, 11:11 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внес в Госдуму член Совфеда Александр Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.
Поправки предполагают отмену транспортного налога для всех видов транспортных средств. Напомним, что он поступает в бюджеты регионов.
«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — уверен сенатор.
Если законопроект найдет поддержку в Госдуме, налог будет отменен с 1 января 2021 года.