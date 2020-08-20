Москва, , 11:11 — REGNUM По итогам июля 2020 года самое большое число новых легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности в российской столице было куплено 1348 единиц новых авто сегмента LCV, что на 3,5% меньше, чем за июль прошлого года.

На втором месте разместилось Подмосковье. За отчётный месяц было продано 777 таких автомобилей — на 24,6% меньше, чем год назад. На третьем месте по величине продаж LCV среди областных рынков Санкт-Петербург. Там реализация легких коммерческих авто выросла за указанный период на 21%, до 575 единиц.

Четвёртое и пятое места в региональном рейтинге заняли Краснодарский край (314 ед.; —5,4%) и Ростовская область (312 ед.; +40,5%).

Всего по итогам июля нынешнего года в России было реализовано 9272 экземпляра новых легких коммерческих автомобилей.

Напомним, в июле текущего года российские автолюбители приобрели 9272 легких коммерческих авто, в то время как в прошлом году за аналогичный месяц было продано 9263 коммерческие машины.

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