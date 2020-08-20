Тулун, Иркутская область, , 10:59 — REGNUM В пострадавшем от мощнейшего наводнения Тулуне (Иркутская область) введена в эксплуатацию школа на 1275 мест. Об этом сообщает сегодня, 20 августа, официальный сайт региона со ссылкой на региональное министерство образования.

Новая школа в Тулуне Правительство Иркутской области

«Открытие запланировано на 1 сентября», — пояснили в ведомстве.

Напомним, школа «Новая эра» в Тулуне построена компанией «Роснефть» в микрорайоне Угольщиков взамен пострадавших от наводнения школ № 6 и № 20. Здесь есть два бассейна, спортивный и актовый залы, библиотека, классы робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии — цифровыми лабораториями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Тулуне с сентября начнёт работать новый корпус инфекционной больницы. Объект возводится в рамках социального партнерства правительства Иркутской области и Сбербанка.

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