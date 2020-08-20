Самара, , 11:01 — REGNUM Рост промышленного производства зафиксирован по итогам июля месяца в Самарской области. Об этом 20 августа сообщил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании в правительстве.

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По его словам, ранее из-за пандемии коронавируса фиксировался спад в экономике. При этом в июле месяце наблюдается рост промышленного производства в регионе. Кроме этого, восстанавливается и деятельность сферы услуг. Так, 31 из 37 муниципалитетов поставляют свои товары за рубеж.

Виктор Кудряшов отметил, что очень удивляет отставание по выполнению такого показателя, как обращение за помощью в Гарантийный фонд региона. Бизнес продолжает работать и ему нужна государственная поддержка.

В связи с этим чиновник попросил глав муниципальных образований активнее вести работу с предприятиями по этому вопросу.

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