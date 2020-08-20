Ташкент, , 10:55 — REGNUM Компания UzAuto Motors планирует обжаловать предписание антимонопольного комитета Узбекистана о снижении цен на автомобили производителя, сообщили 20 августа в пресс-службе компании.

«Более глубокое и основательное изучение деятельности UzAuto Motors будет возможно в ходе дальнейшего судебного рассмотрения», — сообщили в UzAuto Motors. В компании считают, что антимонопольное ведомство приняло решение, опираясь на неполные данные.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Дониёр Ганиев заявил, что антимонопольный комитет предписал компании снизить стоимость своих автомобилей. В UzAuto Motors считают, что стоимость автомобилей является обоснованной.

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