Саратов, , 10:50 — REGNUM В Саратове объявлен конкурс в электронной форме на завершение строительства двух блок-секций многоквартирного дома на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновcкая и Добряковская в Кировском районе. Заказчиком выступает фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Саратовской области, передаёт ИА REGNUM.

Тендер объявлен на достройку блок-секций 2А и 2Б. Итоги конкурса подведут 7 сентября 2020 года. Начальная цена лота — 125 840 660 рублей.

Достроить блок-секции должны до 1 июня 2021 года.

Напомним, общая площадь строящегося здания — свыше 10,02 тыс. кв. м, из которых на общую площадь квартир приходится 6,4 тыс. кв.м. Всего в доме было запланировано 140 квартир и 15 наземных этажей.

Дом расположен на земельном участке площадью 2657 кв.м. Застройщиком многоэтажки было ЖСК «Оптимист-2000», которое прошло через процедуру банкротства и было ликвидировано.