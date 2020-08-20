Москва, , 10:38 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» обжаловало ещё одно предписание Федеральной антимонопольной службы России по делу о крупнейшей закупке труб большого диаметра почти на 100 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные арбитражного суда.

Согласно данным, 18 августа суд зарегистрировал новый иск Газпрома к ФАС «Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) антимонопольных органов». Третьими лицами в иске указаны ООО «Газпром инвест» и ООО «Просперити».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФАС поступили две жалобы по поводу готовящейся Газпромом закупки труб большого диаметра на сумму почти 100 млрд рублей. Дело в том, что Газпром реорганизовал свое закупочное подразделение и столь крупная закупка (почти 1,3 млн тонн труб) осуществляется одним лотом сразу для нескольких объектов. Это и газопровод «Сила Сибири», а также системы магистральных газопроводов Ухта — Торжок и Бованенково — Ухта.