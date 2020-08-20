Бамако, , 10:36 — REGNUM Представители работающих в Мали золотодобывающих компаний заверили инвесторов в том, что их деятельность продолжается в обычном режиме, несмотря на углубляющийся политический кризис в западноафриканской стране. Об этом передаёт информационное агентство Reuters.

Президент Ибрагим Бубакар Кейта подал в отставку во вторник, 18 августа, и распустил парламент через несколько часов после того, как солдаты задержали его и захватили власть в ходе государственного переворота.

Представители иностранных компаний, занимающихся добычей золота в Мали, заявили, что следят за ситуацией, но переворот в столице страны, Бамако, не повлиял на их деятельность, и персонал находится в безопасности.

В канадской золотодобывающей компании B2Gold сообщили, что на шахте компании в Феколе, 20% акций которой владеет правительство Мали, не было потеряно ни одного рабочего дня, и весь персонал шахты был в безопасности. В B2Gold добавили, что в шахте Фекола достаточно запасов, чтобы поддерживать деятельность до конца третьего квартала «и дальше, если это необходимо».

В австралийской компании Resolute Mining отметили, что кризис «никак не повлиял» на добычу на шахте Сьяма на юге страны и на безопасность сотрудников и подрядчиков.

В лондонской компании Hummingbird Resources сообщили, что ее шахта Янфолила работает в обычном режиме.

«Служба безопасности компании находится в постоянном контакте с оперативной и управленческой командой относительно текущей безопасности персонала, операций и активов Hummingbird», — говорится в заявлении Hummingbird.

Однако аналитики заявили, что сохраняющаяся политическая неопределенность в Мали, которая также сопряжена с «джихадистским мятежом» на севере страны, может создать риски для горнодобывающей промышленности в будущем.

«В долгосрочной перспективе существует больше сомнений для инвесторов…, поскольку это второй переворот за последние восемь лет. Это добавит и без того очень высокую премию за риск, которую люди ассоциируют с Мали», — сказал Винсент Руже, аналитик Control Risks Group.

В 2019 году в Мали было добыто 61,2 тонны золота, по данным Всемирного совета по золоту, что делает ее пятым по величине производителем драгоценного металла в Африке.