Джакарта, , 10:25 — REGNUM Объем экспорта каучука из индонезийской провинции Северная Суматра продолжает увеличиваться и достиг 32 тонн в июле 2020 года из-за увеличения спроса со стороны Китая, сообщает Antara.

«В июле объем экспорта каучука из Северной Суматры вырос на 15%», — заявил Эди Ирваншах, исполнительный секретарь ассоциации индонезийских компаний по производству каучука в Медане.

В июле 2020 года каучук из Северной Суматры экспортировали в 34 страны, при этом 70,4% были отправлены в шесть стран, а именно в Китай, США, Японию, Индию, Турцию и Малайзию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди открыла новое здание посольства Индонезии в Пномпене (Камбоджа) в режиме онлайн.

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