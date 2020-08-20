Москва, , 10:21 — REGNUM Что купить в наше непростое время пандемии, революций и глобальных геополитических сдвигов? Послушаем шум рынка. Биржевые слухи не всегда справедливы. Но дыма без огня не бывает, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«По информации из деловых кругов, возврат цен на золото выше отметки 2000 долл. за тройскую унцию свидетельствует об ограниченности возможностей лондонского Золотого совета сдержать этот процесс и увеличивает его зависимость от физических поставок «царского металла» из золотодобывающих стран, включая Российскую Федерацию.

Одним из дополнительных мотивов для накала страстей в Белоруссии являются агрессивные покупки белорусского госдолга неизвестными международными инвесторами, которые следуют золотому правилу Ротшильда: «Покупать, когда по улицам течёт кровь»…

После завершения периода низких цен на «голубое золото», который продлится максимум до нового зимнего сезона, российские производители. И в первую очередь Газпром значительно увеличат свою долю на европейском газовом рынке благодаря диверсификации поставок и богатому ресурсному обеспечению.

То есть, 25% — золото, 25% — акции «Газпрома», 10% — белорусские еврооблигации. А еще 40%? Я бы взял 10% префы «Сургутнефтегаза», как страховка от девальвации, ну и 30% — просто индекс Мосбиржи.

Почему-то кажется, что с высокой вероятностью по белорусским долгам в итоге будет платить Кремль. Российская Федерация является основным кредитором Белоруссии.

Россия является держателями 63% всей внешней задолженности Минска, на долю Китая приходится 19% внешнего долга, а удельный вес всех западных кредиторов, МБРР, ЕБРР, держатели еврооблигаций, составляет 18%.

Стоит отметить, что российские олигархи вряд ли откажутся помочь Белоруссии, если такую просьбу озвучит президент России», — высказал свою точку зрения экономист.

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