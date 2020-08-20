Новосибирск, , 10:11 — REGNUM Во время пандемии коронавируса правительству удалось сохранить 75% экономики Новосибирской области. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Николай Мамулат.

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Он отметил, что в сравнении с другими регионами в Новосибирской области уже весной были сделаны серьёзные шаги относительно поддержки предпринимательства со стороны правительства.

Так, в апреле губернатор Андрей Травников разрешил строительным предприятиям возобновить работу.

«Никакого открытия строительного бизнеса или парикмахерских в других регионах не было, — напомнил Мамулат. — В Новосибирской области в этом отношении был предпринят серьёзный шаг. Вот поэтому правительству удалось сохранить 75% экономики Новосибирской области. Важно было находить верные решения и помогать предпринимательству. Считаю, что вся эта ситуация с пандемией показала, что поддержка бизнеса нуждается в серьёзной законодательной доработке».

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