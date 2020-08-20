Москва, , 10:04 — REGNUM Настроения роста рисковых активов на финансовых рынках сменились коррекционным снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Поводом служит то, что в опубликованных 19 августа протоколах заседания ФРС США не содержатся намерения дальнейшего денежного стимулирования экономики с наращиванием долларовой массы.

Это привело к активному росту доллара на Форекс, а также к снижению цены акций, сырья, золота. Такая конъюнктура неблагоприятна и для рубля как рискового актива развивающегося рынка.

Давление на котировки нефти связано ещё и с тем, что её запасы в США уменьшились ниже ожиданий — на 1,6 млн баррелей, тогда как неделей ранее сокращение составило 4,5 млн баррелей.

Это может служить признаком превышения предложения над спросом. На таком фоне цена Brent 20 августа ушла ниже $45, что также будет фактором ослабления рубля.

С другой стороны, его поддерживает начинающийся период налоговых выплат с продажей экспортёрами валютной выручки. Во второй половине четверга участники рынка обратят внимание на данные о международных резервах ЦБ РФ и темпах ВВП.

В целом в течение дня рубль, вероятно, окажется под давлением со стремлением к 73,70—74 руб./доллар. В свою очередь нижней границей дневного диапазона выступает уровень 72,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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