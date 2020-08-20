Душанбе, , 10:03 — REGNUM Национальный банк Таджикистана возобновил переговоры с Международным валютным фондом об оказании помощи, сообщили в пресс-службе финансового регулятора республики.

Переговоры в режиме онлайн начались 18 августа 2020 года и продолжатся до 3 сентября. Ситуацию в макроэкономике Таджикистана представил заместитель главы Нацбанка Джамолиддин Нуралиев.

Глава миссии МФВ по Таджикистану Падамжа Ханделвал, в свою очередь, дал рекомендации для обеспечения финансовой стабильности и реализации эффективной денежно-кредитной политики.

Ранее Джамолиддин Нуралиев сообщал, что таджикистанская сторона выполнила все условия МВФ и готова возобновить переговоры по программе «Расширенный кредитный механизм».