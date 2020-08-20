Майкоп, , 10:02 — REGNUM В Адыгее за 15 лет построено 180 км межпоселковых газопроводов уровень газификации природным газом в регионе вырос до 87,6%. Об этом говорилось на совещании главы Адыгеи Мурата Кумпилова и заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова, на совещании обсуждалась реализация программы развития газоснабжения и газификации Адыгеи, мероприятия в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года, а также укрепление платежной дисциплины.

На совещании главы Адыгеи Мурата Кумпилова и заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова Пресс-служба главы Республики Адыгея

«За последние 15 лет ПАО «Газпром» в Адыгее построено 16 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 180 км. На их строительство компания инвестировала более 1,2 млрд. рублей. Благодаря этому уровень газификации природным газом в регионе вырос до 87,6%», — сказал Мурат Кумпилов.

Однако глава региона отметил, что перед Адыгеей также стоит задача обеспечения опережающего развития. Этой цели служит и утвержденная Правительством РФ Индивидуальная программа социально-экономического развития РА на 2020−2024 гг., а рамках которой предусмотрены первоочередные мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений. Особое внимание уделено Тахтамукайскому району, где планируется строительство индустриального парка «Яблоновский» и реализация ряда других крупных проектов.

«Для реализации масштабных проектов в газовой отрасли Адыгеи мы видим необходимость создания совместной рабочей группы. Ее основная задача будет заключаться в детальной проработке каждого объекта газификации, предусмотренного в рамках новой программы «Газпрома» по развитию газоснабжения и Индивидуальной программы социально-экономического развития региона», — сказал Виталий Маркелов.

На совещании обсуждались промежуточные итоги реализации Программы ПАО «Газпром» по развитию газификации с 2016 по 2020 годы: за этот период в республике построено четыре межпоселковых газопровода, до конца года планируется завершить строительство ещё пяти. По трем газовым объектам еще ведутся проектно-изыскательские работы. Два объекта газоснабжения построили в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма», что позволило подвести газ к шести населенным пунктам в горной части Майкопского района.

На встрече также обсуждались аспекты Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи в части строительства важнейших для республики газовых объектов. Среди них: ГРС «Новый Сад» и газораспределительная ветка «а. Тахтамукай — п. Яблоновский», строительство которой руководство республики предложило завершить не позднее 2021 года; перспективное газоснабжение Яблоновской промышленной зоны; реконструкция газораспределительных станций «Хаштук», «Прикубанский», «Псекупс» и АГРС «Краснооктябрьский».

На встрече был отмечен высокий уровень оплаты за поставленный газ со стороны республиканских и муниципальных бюджетополучателей, а также примеры модернизации систем отопления в многоквартирных домах Хатукайского сельского поселения.