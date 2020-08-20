Москва, , 09:51 — REGNUM Власти Москвы выставят на торги помещения торгового центра в районе Савелки в Зеленограде. Об этом сообщается на официальном портале департамента городского имущества Москвы.

Площадь коммерческого помещения составит одну тысячу квадратных метров. Объект представляет из себя кирпичное здание 1967 года постройки. Цена первоначального предложения составляет 67,338 млн рублей.

Недвижимость, которую планируют выставить на торги, занимает первый, второй и третий этажи торгового центра, расположенного на пересечении двух аллей — Сосновая и Лесные пруды.

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