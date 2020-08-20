Душанбе, , 09:47 — REGNUM В первой половине 2020 года 9,4 тыс. жителей Таджикистана находились в вынужденных отпусках по инициативе работодателя, сообщает 20 августа агентство «Азия-плюс» со ссылкой на агентство по статистике при президенте республики.

По данным ведомства, 7,8 тыс. человек находились в отпусках без сохранения заработной платы. Кроме того, неполную неделю или рабочий день работали 200 тыс. человек.

Агентство по статистике оценило уровень безработицы в стране в 2,5%. По предварительной оценке ведомства, численность рабочей силы составляет 2,445 млн человек.

Отметим, по состоянию на 1 июля 2020 года в Таджикистане проживали 9,392 млн человек. Кроме того, в трудовой миграции находится около 1 млн человек.