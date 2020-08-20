Триполи, , 09:41 — REGNUM Вооруженная группа, лояльная ливийскому генералу Халифе Хафтару, объявила о частичном снятии блокады с объектов нефтедобычи, которая была введена с января 2020 года. Об этом 20 августа передаёт ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По условиям военных, частичное снятие блокады позволит продавать нефть, которая уже хранится в терминалах, однако не предполагает возобновление нефтедобычи.

Репортеры сообщают, что блокада вызвала перебои в электроснабжении. Потери от экспортных поступлений в казну Ливии за период блокады составили более $8 млрд.

По словам журналистов, блокада нефтяных месторождений должна была оказать экономическое давление на соперников генерала Хафтара — базирующееся в Триполи правительство Ливии, поддерживаемое ООН.