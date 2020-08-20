Москва, , 09:32 — REGNUM Российская Федерация имеет возможности для развития водородной энергетики, заявил советник президента РФ и спецпредставитель российского лидера по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«В России имеется огромный потенциал для водородной энергетики, и мы видим, что идет активное обсуждение перспектив развития этой отрасли», — сказал он в интервью Energy Intelligence.

По его словам, это позволит сократить выбросы углекислого газа. На сегодняшний день водород по большей части применяется в химической и нефтехимической промышленности, он используется достаточно ограниченно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев прокомментировал заявление основателя корпорации Microsoft миллиардера Билла Гейтса о грядущей экологической катастрофе на Земле.

Читайте подробнее: Советник Владимира Путина прокомментировал заявление Билла Гейтса о климате