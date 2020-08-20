Москва, , 09:28 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, сообщили в пресс-службе российского министерства.

В рамках соглашения стороны намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество и промышленную кооперацию между двумя странами. Документ подразумевает содействие в организации встреч между предпринимателями двух стран.

Планируется также создание совместных производств, а также условий для инвестиционных проектов в сфере промышленности и торговли. Для реализации намеченных планов создана специальная рабочая группа.

Отметим, по итогам января — июня 2020 года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 18%. Российский экспорт в республику увеличился на 24,5%.

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