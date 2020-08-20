Волгоград, , 09:20 — REGNUM Заявку на поставку очистителей воздуха и термометров для образовательных организаций Волгоградской области разместили на сайте Госзакупок. На оборудование готовы потратить свыше 223 млн рублей, сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM.

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Заказчиком выступает Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Волгоградская государственная академия последипломного образования». Заявку разместили 19 августа, на этот же день назначили подведение итогов. Согласно протоколу комиссии, закупку проведут у единственного поставщика — Волгоградского областного государственного унитарного предприятия «Волгофарм». Цена контракта 223 115 550 рублей.

Очистители воздуха и термометры должны передать заказчику до 1 октября 2020 года.