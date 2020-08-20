Кейптаун, , 09:23 — REGNUM Отключения электроэнергии продолжатся в ЮАР в четверг, 20 августа, из-за поломок в сети. Об этом сообщается на официальной странице главной электроэнергетической компании ЮАР Eskom в соцсети Twitter.

Отключение электроэнергии, известное в местном масштабе как «разгрузка», будет осуществляться с 07:00 по Гринвичу до 20:00 по Гринвичу в четверг, 20 августа, говорится в заявлении Eskom.

В компании также заявили, что ограничения на работу энергосистемы, скорее всего, сохранятся до конца недели.

Отключение электроэнергии началось во вторник, 18 августа. По словам репортёров, ЮАР регулярно страдает от отключений электричества, к которым компания вынуждена прибегать, чтобы предотвратить полный крах перенапряженной электросети.