Чебоксары, , 09:07 — REGNUM В Чувашии УФАС выявило в действиях регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «МВК «Экоцентр» признаки нарушения закона о защите конкуренции. Об этом ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве.

Разбирательства начались после поступления заявления общества «Аура» в отношении «МВК «Экоцентр».

"Региональный оператор навязывал хозяйствующему субъекту, осуществляющему деятельность в нежилых помещениях многоквартирного дома, условия договора по определению объемов накопления ТКО исключительно по нормативам накопления», — говорят в УФАС.

В ведомстве считают, что отказ регионального оператора «в отсутствие объективных причин, препятствующих включению в договор условий о фактическом определении объемов ТКО», вынуждает общество вступать в правоотношения «на невыгодных для себя условиях».

Антимонопольщики признали в действиях оператора нарушение п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора»). Выдано предписание об урегулировании договорных отношений с компанией «Аура» до 15 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские антимонопольщики возбудило дело в отношении ООО «МВК «Экоцентр».

Подробнее: Чувашское УФАС завело дело в отношении «мусорного» оператора