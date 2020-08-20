Нур-Султан, , 08:53 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года внешний товарооборот Казахстана составил $42,5 млрд, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 20 августа заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на встрече с населением.

За отчетный период объем экспорта уменьшился на 9,1%, до $26 млрд, импорта — на 4,6%, до $16,5 млрд. Министр отметил, что снижение наблюдается на форе общего замедления торговли в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года валовой внутренний продукт Казахстана сократился на 1,8%. Снижение наблюдается за счет значительного сокращения производства в сфере услуг.

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